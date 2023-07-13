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Замглавы Минцифры отправили под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил замглавы Минцифры Максима Паршина под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанному замглавы Минцифры избрали меру пресечения
© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ему вменяется получение особо крупной взятки в 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.

Задержан замминистра цифрового развития Паршин

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля.

Он был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению премьер-министра Дмитрия Медведева. Паршин курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

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