Задержанному замглавы Минцифры избрали меру пресечения

Басманный суд Москвы отправил замглавы Минцифры Максима Паршина под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ему вменяется получение особо крупной взятки в 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Паршину предъявлено обвинение.

О задержании Паршина стало известно ранее 13 июля.