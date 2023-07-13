Стали известны детали задержания замглавы Минцифры

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин был задержан 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн в одном из ресторанов Москвы.

В какой валюте была данная сумма, он не уточнил.

По предварительным данным, пишет депутат, взятка чиновнику предлагалась за помощь в выделении грантов.

Задержание замминистра стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры, заявил Хинштейн.

По его словам, совокупность доказательств «не вызывает сомнений» в виновности Паршина. Он также выразил надежду на то, что этот инцидент «не бросит тень на все ведомство в целом».

О его задержании стало известно 13 июля. СК РФ попросил суд арестовать замглавы Минцифры. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Точная сумма не называется.