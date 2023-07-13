В Черногории задержали криминального авторитета «Жорика Тбилисского»
Правоохранительные органы Черногории задержали криминального авторитета Георгия Манукяна, более известного как «Жорик Тбилисский». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Манукяна задержали в аэропорту Тиват. В январе 2023 года его обвинили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, после чего Манукяна внесли в базу розыска Интерпола.
Как считает следствие, Манукяна «короновал» влиятельный криминальный авторитет Аслан Усоян – «Дед Хасан». После этого Манукян около 30 лет занимался преступной деятельностью на территории Краснодарского края.
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