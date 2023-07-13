Сына ведущего канала "Москва 24" избили в центре Москвы

Прямо в центре столицы, недалеко от Петровки, 38, избили сына ведущего канала "Москва 24" Кирилла Эйхфуса Марка.

23-летний Марк переходил дорогу по пешеходному переходу, но делал это, по мнению водителя "Газели", неторопливо. Мужчина вышел из салона автомобиля и накинулся на молодого человека, бил кулаками по телу и несколько раз "приложил" головой об асфальт. Инцидент произошел 10 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Парня госпитализировали в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, диагностирована черепно-мозговая травма и повреждения колена, рассказал ИА Регнум отец пострадавшего. Марку провели операцию, он пока не может ходить, а реабилитация может занять до полугода. Перед этим он на инвалидной коляске приехал в МГТУ им. Н. Э. Баумана на защиту диплома.

"На него напал водитель Газели, перевозившей какое-то оборудование. Он просто убивал моего сына, он бил его головой об асфальт, о бордюр, душил. Я даже не знаю, из-за чего это произошло. Меня больше интересует здоровье сына и судебная справедливость, которая будет обязательно реализована", - рассказал Кирилл Эйхфус.