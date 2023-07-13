СК РФ требует арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого

Напомним, Ржицкий был убит 10 июля выстрелами из пистолета в спину. По делу был задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, который подозревается в причастности к убийству. Он был найден на съемной квартире в Туапсе, при себе у мужчины нашли пистолет с глушителем. На допросе он признался, что его завербовали на Украине.