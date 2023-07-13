Суд в Москве заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова

Соратник Алексея Навального и бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов (признан в РФ СМИ-иноагентом) заочно арестован в Москве по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Милов объявлен в международный розыск.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.
Судебное заседание начнется в ближайшее время.