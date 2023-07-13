На реке Лена в Иркутской области произошел разлив нефтепродуктов
Дизельное топливо попало в акваторию реки Лена в Иркутской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В своем Telegram-канале политик сообщил подробности случившегося.
Ночью танкер встал под загрузку горюче-смазочными материалами. Во время работ судно дало течь.
«Оперативно установили три ряда боновых заграждений, использовали 80 килограммов сорбента. Течь небольшая, за череду бонов ГСМ не вытекает. К месту направлено дополнительное судно для перекачки топлива», - доложил с места ЧП начальник управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергей Моисеев.
В настоящее время на месте инцидента работают специалисты Росприроднадзора. Им предстоит произвести заборы воды, чтобы определить, насколько утечка топлива повлияла на акваторию Лены.
Ровно месяц назад на реке Лена произошел похожий инцидент. Во время движения по реке столкнулись два танкера, в одном из которых находился бензин. Через пробоину в воду попало до 90 тонн топлива.