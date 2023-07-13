На реке Лена в Иркутской области произошел разлив нефтепродуктов

Дизельное топливо попало в акваторию реки Лена в Иркутской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В своем Telegram-канале политик сообщил подробности случившегося.

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Ночью танкер встал под загрузку горюче-смазочными материалами. Во время работ судно дало течь.

«Оперативно установили три ряда боновых заграждений, использовали 80 килограммов сорбента. Течь небольшая, за череду бонов ГСМ не вытекает. К месту направлено дополнительное судно для перекачки топлива», - доложил с места ЧП начальник управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергей Моисеев.

В настоящее время на месте инцидента работают специалисты Росприроднадзора. Им предстоит произвести заборы воды, чтобы определить, насколько утечка топлива повлияла на акваторию Лены.