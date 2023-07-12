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Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице Тверской области после избиения, сообщили ТАСС в среду в прокуратуре по Тверской области.

Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области
© из личного архива

"В связи со смертью потерпевшего уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области", - сказала собеседница агентства.

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По данным представителя прокуратуры по региону, мужчину избили в Конаковском районе в конце июня, после чего он находился в больнице в коме. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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