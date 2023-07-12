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Российскую телеведущую избили на Бали

Экс-ведущая телепрограммы «Измены» на телеканале «Ю», актриса и психолог Татьяна Виноградова сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что ее избил ее парень по имени Сергей, с которым она жила на Бали.

Российскую телеведущую избили на Бали
© globallookpress.com

По словам Виноградовой, 10 июля она отмечала день рождения. Как пишет Mash, во время праздника парень ушел из ресторана домой. Там он устроил погром, так как заподозрил девушку в измене. Когда Виноградова вернулась, мужчина избил ее до потери сознания. Когда ведущая пришла в себя, ее бойфренда не было дома.

«Избил меня, находясь в пьяных галлюцинациях», — написала о произошедшем телеведущая.

Виноградова отметила, что не планирует обращаться в полицию, но хочет привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Она добавила, что после случившегося мужчина выходил с ней на связь, чтобы попросить прощения, однако затем удалил сообщения и пропал.

Татьяна Виноградова встречалась с 44-летним Сергеем из Киева около года. Пара жила на Бали. У ведущей был свой ресторан, а мужчина занимался стартапом.

Ранее российская актриса и блогерша Анастасия Цветаева призналась, что в детском возрасте стала жертвой морального и сексуального насилия со стороны отчима. По словам блогерши, ее мать закрывала глаза на издевательства.

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