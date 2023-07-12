Потоп в районе Туапсе: главное

В Туапсинском районе Краснодарского края после сильного ливня затопило поселки и сошел сель - поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород; несколько человек пропали без вести, в районе смыло пешеходные мосты. Главные новости по теме - в материале «Рамблера».

Что произошло

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Ливни идут на побережье Черного моря в Сочи уже несколько дней. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе всего за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Портал 93.ru сравнивает объем осадков с ситуацией, в которой за один час на квадратный метр земли вылилось бы 48 литров воды.

Некоторые улицы оказались затоплены, спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу, а также маломобильных местных жителей.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС.

Всего в Туапсинском районе затоплено 316 дворов и 239 домов.

На дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель, а федеральную трассу Джубга - Сочи перекрыли в районе поселка Лермонтово.

Пропавшие без вести

По последним данным, которые приводит 93.ru, пропавшими без вести в Туапсинском районе считаются четверо человек.

По информации СМИ, в поселке Тюменском смыло дом, в котором находились трое человек в возрасте от 15 до 22 лет. Затем стало известно о еще одном пропавшем - мужчину за рулем машины снесло потоком воды.

МЧС ведет поиски.

Разрушения

МЧС отмечает, что в Ольгинке из-за непогоды смыло часть речной набережной, в поселке Тюменский поднявшаяся вода разрушила продуктовый магазин, а в Небуге затопившая улицы вода смыла машины. Когда поток спал, машины оказались свалены в одну кучу и образовали плотину. Также ливень смыл несколько пешеходных мостов.

Прогноз и причины

Днем 12 июля губернатор сообщил, что осадки прекратились и уровень воды в реках упал. Экстренные службы занимаются откачкой воды с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории.

При этом Кондратьев напомнил, что во многих городах Черноморского побережья все еще действует штормовое предупреждение.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Комсомольской правде», что 12 и 13 июля в районе еще будет моросить дождь, но затем давление начнет плавно повышаться и погода исправится.

Он подчеркнул, что это «сложный район с очень непростым рельефом».