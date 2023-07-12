В ГУ МВД назначили проверку из-за поездки певицы Анет Сай на полицейской машине

В ГУ МВД назначили служебную проверку в Волгоградской области из-за того, что российская певица Анет Сай (настоящее имя — Анна Сайдалиева) совершила поездку на полицейской машине с мигалками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнительница сильно опаздывала на самолет после концерта. Артистке необходимо было улететь в другой город на еще одно выступление, а потому она воспользовалась автомобилем ГИБДД, чтобы добраться до аэропорта, о чем сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видеоролик из служебной машины.

Сообщается, что следствие занялось расследованием инцидента, чтобы установить, кто допустил поездку гражданских в полицейской машине и не поставлена ли эта услуга на коммерческий поток.