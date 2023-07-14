В МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в свердловском селе Шайдуриха

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели несколько десятков домов и погибла женщина, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

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"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах. До этого по информации пресс-службы МЧС России стало известно, что пожар, который произошел в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области и затронул 40 зданий, был локализован. Днем 12 июля огонь от верхового лесного пожара перекинулся на несколько строений в Шайдурихе.