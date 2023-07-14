В МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в свердловском селе Шайдуриха

Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели несколько десятков домов и погибла женщина, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах. До этого по информации пресс-службы МЧС России стало известно, что пожар, который произошел в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области и затронул 40 зданий, был локализован. Днем 12 июля огонь от верхового лесного пожара перекинулся на несколько строений в Шайдурихе.
Быстрому распространению пожара способствовали сухая и ветреная погода, с порывами ветра до 27 м/с. Жители населенного пункта были эвакуированы, в борьбе с огнем задействовано около 140 пожарных и 46 единиц техники, а также вертолет МЧС России.