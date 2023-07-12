Дознаватели назвали причину ЧП на установке по переработке нефти в Ангарске

Дознаватели МЧС назвали наиболее вероятную причину сегодняшнего пожара на установке для переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области.

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После опроса персонала предприятия и осмотра места ЧП сотрудники ведомства сообщили, что причиной происшествия, скорее всего, стало воспламенение газовоздушной смеси, которое в свою очередь было результатом разгерметизации технологической установки.

Напомним, около семи часов утра загорелось оборудование для отделения легких фракций бензина. Площадь пожара составляла 240 "квадратов" в непосредственной близости с цистернами, которые тоже могли загореться - пожарным пришлось оперативно охлаждать эти емкости, одновременно готовясь к пенной атаке для ликвидации открытого огня.

Пожар удалось ликвидировать к 08.25. Пострадавших нет, сообщили в региональном главке министерства.