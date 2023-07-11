Бывшая жена мэра Нижнего Новгорода Булавинова обвинила его в избиении

Бывшая жена депутата Госдумы Вадима Булавинова Надежда обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Об этом ИА «Говорит Нижний» рассказал ее адвокат Никита Кубасов.

© Адвокат пострадавшей Никиты Кубасов

По словам Кубасова, 3 июля его клиентка приехала за своими вещами в дом, где ранее проживала с Булавиновым.

«Зашла в дом, там спал нетрезвый бывший муж. Когда она прошла, Булавинов проснулся. Начал говорить несвязанные между собой слова. После схватил бывшую супругу и начал избивать», — заявил адвокат.

После случившегося женщина обратилась к медицинское учреждение. У нее диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины.

Защита пострадавшей намерена добиваться уголовного преследования депутата, отметил Кубасов.

«Мы боимся, что Булавинов будет противодействовать привлечению его к ответственности, используя административные ресурсы. Моей подзащитной не нужна компенсация или что-то еще. Мы хотим, чтобы он понес справедливое наказание, предусмотренное уголовным кодексом», — пояснил адвокат.