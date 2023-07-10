В Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе

В Краснодаре убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации издания, нападение на Ржицкого произошло утром около спорткомплекса «Олимп».

Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь и покинул место происшествия. Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Полиция ищет нападавшего.