СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
В Краснодаре убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, нападение на Ржицкого произошло утром около спорткомплекса «Олимп».
Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь и покинул место происшествия. Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Полиция ищет нападавшего.
Сообщается, что Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар». В городе Верхняя Пышма Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок» в собственном кабинете. Нападавшим оказался бывший муж женщины, с который у погибшего были романтические отношения, передает «Радиоточка НСН».
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