Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на адвоката Пономареву в Москве

Кунцевский районный суд города Москвы арестовал мужчину, напавшего на адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке. Об этом сообщает в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. "Постановлением суда Морозов Павел Валерьевич заключен под стражу до 7 сентября 2023 года", - сказано в сообщении. 7 июля сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые накануне на автобусной остановке в Москве напали на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. 6 июля Пономареву облили зеленкой на столичной остановке, адвокат получила ожог глаз. Против нее уже совершались преступления, — ей также угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и домашнего питомца. В комментарии "Газете.Ru" адвокат рассказала о причинах случившегося и том, связан ли инцидент с недавним нападением на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину в Чечне, которую тоже облили зеленкой.