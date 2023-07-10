Отец звезды «Глухаря» отдал деньги мошенникам, чтобы «спасти» дочь

Отец 39-летней звезды сериала «Глухарь» Оксаны Скоропад стал жертвой мошенников, чтобы спасти дочь от якобы грозящего ей уголовного преследования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

5 июля 63-летнему Валерию Скоропаду позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Следственного комитета. Он заявил, что его дочь сбила другую женщину на машине, и обе якобы находятся в реанимации. Чтобы «замять» уголовное преследование против Оксаны, он потребовал около миллиона рублей.

Через два часа к Скоропаду приехал человек, которому мужчина отдал пакет с деньгами и одеждой для Оксаны. После этого домой вернулась сама актриса. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Оксана Скоропад также снималась в сериалах «След», «Тайны следствия», «Спецбат».

До этого суд вынес приговор актеру Владимиру Сынгаевскому за мошенничество с недвижимостью. Сынгаевского признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к пяти годам заключения.