Число госпитализированных после ЧП на Каховской ГЭС превысило 150
Количество госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС достигло 152 человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
"В настоящее время госпитализированы 152 человека, в основном с переохлаждением", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число жертв в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была подорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. По словам российских властей, атаку осуществила украинская сторона, с чем согласен и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На этом фоне на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.
Жители, дома которых пострадали из-за прорыва гидроэлектростанции, получили 60 миллионов рублей. Единовременная материальная помощь была направлена 6 023 гражданам.
Сейчас спасатели организовали процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.