Российский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

Самолет Москва — Минеральные Воды совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом сообщили в волгоградском аэропорту, передает РИА Новости.

Как рассказали в авиагавани, рейс авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в 15:25 по московскому времени. Отмечается, что посадка была совершена из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его сняли с рейса и передали медработникам.