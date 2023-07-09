Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, в котором подозревается ранее судимый житель Урюпинска Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК РФ уточнили, что информация о преступлении широко распространилось в социальных медиа. Отмечается, что мужчина задержан, и в его отношении возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению ведомства, Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

8 июля сообщалось, что санитара Урюпинского психоневрологического интерната подозревают в изнасиловании трех мальчиков. 51-летнего мужчину задержали после заявления, направленного в полицию матерью одного из пострадавших мальчиков.

По словам женщины, сын не знал имени насильника. однако смог описать, где тот живет,. Детей мужчина заманивал к себе домой под разными предлогами.