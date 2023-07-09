Под Мелитополем прогремели три взрыва
Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом заявил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительной информации - отработало ПВО», - написал Рогов в Telegram-канале.
Он пообещал сообщить подробности позднее.
Ситуация в области остается напряженной. Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, чем угрожает военная атака Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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