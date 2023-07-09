$91.69-0.8899.82-0.90

Под Мелитополем прогремели три взрыва

Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом заявил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Под Мелитополем прогремели три взрыва
© РИА Новости

«По предварительной информации - отработало ПВО», - написал Рогов в Telegram-канале.

Он пообещал сообщить подробности позднее.

Ситуация в области остается напряженной. Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, чем угрожает военная атака Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

73
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости