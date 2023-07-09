Три взрыва прозвучали под Мелитополем – Рогов

Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, предварительно, это связано с работой системы ПВО, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительным данным – отработало ПВО", – написал он в телеграм-канале.

К настоящему времени официальных сообщений властей и оперативных служб о произошедшем не публиковалось

Ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.