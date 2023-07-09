Сильный ливень стал причиной отмены поездов в Абхазию

Два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию остановлены в пути из-за закрытия железнодорожного участка Гагра — Цандрипш. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что речь идет о поездах №306 Сухум – Москва и №480 Сухум – Санкт-Петербург. В РЖД указали, что пассажиры, планировавшие посадку на территории Абхазии, будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда смогут добраться до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. Время отправления специального поезда со станции Цандрипш — 8:00.

В компании указали, что в связи со сложившейся ситуацией 9 июля также был отменен поезд «Ласточка» №924 Аэропорт Сочи – Гагра, а 10 июля — поезда №921, 922, 923, 924 между станциями Гагра – Аэропорт Сочи.

До этого в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с наводнением в Гагрском районе Абхазии. Уточнялось, что в центре города Гагра вода практически сошла, а эвакуировать жителей не пришлось.

9 июля в Абхазии после сильных ливней затопило районы Гагра и Пицунда. В селе Лдзаа Гагрского района из-за сильного ливня подтопило первые этажи домов. По информации спасателей, из-за сложной погодной ситуации МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрской район.