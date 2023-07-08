Министерство юстиции исключило из реестра первого иноагента в России

«Евразийская антимонопольная организация» исключена из реестра иностранных агентов Министерства юстиции России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные реестра.

«Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — пишет издание, напоминая, что ее признали иностранным агентом в 2013 году.

Министерство юстиции сняло этот статус без указания причина.

Налоговая служба уточняется, что организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» — это некое объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Ее сайт в данный момент не работает, но ранее на нем указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.