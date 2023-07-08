Министерство юстиции исключило из реестра первого иноагента в России
«Евразийская антимонопольная организация» исключена из реестра иностранных агентов Министерства юстиции России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные реестра.
«Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — пишет издание, напоминая, что ее признали иностранным агентом в 2013 году.
Министерство юстиции сняло этот статус без указания причина.
Налоговая служба уточняется, что организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года.
«Евразийская антимонопольная ассоциация» — это некое объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Ее сайт в данный момент не работает, но ранее на нем указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.
Издание напоминает, что в российском законодательстве понятие «иностранный агент» возникло еще в 2012 году. Изначально к ним относили некоммерческие организации (НКО), получающие финансирование из-за границы. Спустя десять лет в РФ появилось четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединений и физических лиц.