В Москве вынесли приговор похитившим крупную сумму у Минобороны РФ

Черемушкинский суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии общего режима шестерым фигурантам уголовного дела о хищении почти полмиллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

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Уточняется, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как рассказал собеседник ТАСС, в результате действий организованной преступной группы по четырем договорам субподряда в период с 3 ноября 2012 по 20 августа 2015 года были похищены денежные средства в размере 482 млн 876 тыс. 943 рубля 77 копеек. Известно, что в указанный период времени они были распределены между членами группы, а также использовались для ее функционирования.

Уточняется, что одному из совладельцев ООО «Строй сервис групп» Марангозяну М. С. был назначен срок заключения в восемь лет, а генерального директора этой же компании Авербаха С. Л. суд приговорил к семи годам колонии. Начальник строительного участка Голубченко С. В. и генеральный директор ООО «Инсетьстроймеханизация» Осипова К. Ш. получили по шесть лет колонии. Главный бухгалтер ООО «Строй сервис групп» Власенко И. А., в свою очередь, получил пять лет лишения свободы.

До этого адвокат сына бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артема Виничио Нардо заявил, что Верховный кассационный суд Италии закрыл дело об экстрадиции его подопечного в США.