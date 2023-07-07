$92.57+2.23100.72+2.30

На морской нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

Взрыв произошёл на морской платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Tribuna Campeche.

На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв
© РИА Новости

Уточняется, что после взрыва на платформе начался пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших, на месте происшествия идёт эвакуация.

«Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Собеседники уверяют, что пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным», – сообщает источник.

Причины взрыва остаются неизвестными. Эвакуированных рабочих доставляют на соседнюю платформу. Кроме того, на опубликованных кадрах пожара можно увидеть работу пожарного флота. Компания Pemex пока никак не прокомментировала инцидент.

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом возросло

Ранее крупный пожар произошел в московском бизнес-центре.

7
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости