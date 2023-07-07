На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

На морской нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв
Взрыв произошёл на морской платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Tribuna Campeche.
Уточняется, что после взрыва на платформе начался пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших, на месте происшествия идёт эвакуация.
«Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Собеседники уверяют, что пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным», – сообщает источник.
Причины взрыва остаются неизвестными. Эвакуированных рабочих доставляют на соседнюю платформу. Кроме того, на опубликованных кадрах пожара можно увидеть работу пожарного флота. Компания Pemex пока никак не прокомментировала инцидент.
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