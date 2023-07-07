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Паше Технику дали 13 суток за тату с Карлсоном и свастикой

Рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев) дали 13 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Причиной ареста стали татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.

Техника обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики.

Об аресте 6 июля сообщила супруга рэпера Карина Мельничук в соцсетях.

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«Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала Мельничук.

В июне 2023 года Паша Техник вышел из реабилитационного центра.

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