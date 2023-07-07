Паше Технику дали 13 суток за тату с Карлсоном и свастикой
Рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев) дали 13 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.
Причиной ареста стали татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.
Техника обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики.
Об аресте 6 июля сообщила супруга рэпера Карина Мельничук в соцсетях.
«Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала Мельничук.
В июне 2023 года Паша Техник вышел из реабилитационного центра.