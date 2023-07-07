Звезда «Чудаков» прыгнул с Тауэрского моста

Актер и комик Стив-О прыгнул с Тауэрского моста в Лондоне. После произошедшего его задержала полиция, передает New York Post.

«Я вышел из полицейской машины. Они устроили мне настоящий выговор за мой «прыжок Мэри Поппинс» с Тауэрского моста», — поделился Стив-О.

Уточняется, что комик открыл зонт «Юнион Джек», а также надел футболку с надписью «Я люблю Лондон», и забрался на выступ знаменитого моста. Он решил совершить трюк прямо на глазах у недоуменной толпы.

По словам Стива-О, полиция объяснила ему, что его трюк может заставить людей повторить его, что, в конечном итоге, может быть крайне опасным для жизни. Это уже не первый инцидент с участием актера: несколько дней назад он рассказал в соцсетях, что спрыгнул с двухэтажного автобуса.

Стив-О прославился в 2000 году вместе с актерами Джонни Ноксвиллом и Бэмом Марджерой в шоу «Чудаки». Программа о трюках на MTV просуществовала недолго, после нее вышло несколько спин-оффов, включая «Wildboyz» и «Dr. Стив-О». Также актер снялся в комедии «Особо опасна».