ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

ФСБ задержала агента военной разведки Украины , совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма . Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Симферополя после начала специальной военной операции в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. Задержанный "дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта".