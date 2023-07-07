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В Бурятии нашли двух из пяти пропавших на реке туристов

В Бурятии сотрудники МЧС России обнаружили двух из пяти пропавших туристов, которые перевернулись на катамаранах при сплаве по реке Снежной.

В Бурятии нашли двух из пяти пропавших на реке туристов
© Российская Газета

Установить их местоположение смогли с помощью вертолета, который утром вылетел на поиски.

"Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей", - сообщили в республиканском Главке МЧС.

Спасатели высадились в ближайшей точке от места, где находятся люди, и сейчас идут к ним пешком. Поиски остальных туристов продолжаются.

По факту ЧП на реке прокуратура республики проводит проверку.