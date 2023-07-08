В Екатеринбурге устроили массовую драку

В Екатеринбурге неизвестные возле дома на улице Белоярская, 22А устроили массовую драку. Информация об этом появилась в соцсети.

«Конфликт на улице Белоярская, 22А закончился массовым побоищем мужиков на Компрессорном (микрорайон Екатеринбурга — прим. URA.RU), сегодня, 8 июля, около 1:30 ночи. Мужчины лупили всех без разбору, кто проходил рядом», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ночного клуба, при этом в полицию сообщений о произошедшем не поступало.