Два человека умерло от менингококковой инфекции в Свердловской области
Согласно данным Роспотребнадзора по Свердловской области, число заразившихся менингококковой инфекцией в регионе достигло восьми случаев, при этом два из них закончились летально. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также добавили, что все находящиеся в группе риска жители области были взята под наблюдение медиков.
«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два – летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что в данный момент в области продолжаются противоэпидемические мероприятия. В ведомстве подчеркнули, что ситуация взята на постоянный контроль.
Ранее в районе Тывы ввели режим ЧС из-за сибирской язвы.