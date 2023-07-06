Число заразившихся менингитом в Свердловской области возросло до восьми

Число заразившихся менингитом в Свердловской области выросло до восьми человек, из них два случая - летальные, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Также там уточнили, что все, кто контактировал с заболевшими на работе и по месту проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост.

По данным ведомства, сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства, проходят антибиотикопрофилактику. Прививки получили уже порядка 400 человек.