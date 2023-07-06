Число заразившихся менингитом в Свердловской области возросло до восьми
Число заразившихся менингитом в Свердловской области выросло до восьми человек, из них два случая - летальные, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Также там уточнили, что все, кто контактировал с заболевшими на работе и по месту проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост.
По данным ведомства, сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства, проходят антибиотикопрофилактику. Прививки получили уже порядка 400 человек.
О случае групповой заболеваемости менингококковой инфекцией на складе Ozon стало известно накануне. В четверг в пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге скончались двое зараженных.