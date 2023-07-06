Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) арестовали, предположительно, за тату с изображением Карлсона с пропеллером в виде свастики, сообщает Telegram-канал Mash. Об аресте сообщила супруга рэпера Карина Мельничук в соцсетях.
«Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала Мельничук.
В июне 2023 года Паша Техник вышел из реабилитационного центра.
7 октября 2022 года сообщалось, что Паша Техник впал в кому. Исполнителю стало плохо после вечеринки, проходившей 6 октября. Его доставили в Боткинскую больницу. Музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи ввели его в искусственную медикаментозную кому.