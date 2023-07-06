Обломки беспилотника нашли в поле на Кубани

Отмечается, что никто не пострадал. Разрушений и угрозы населению также нет. Участок оцеплен.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в этом году Киев только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников. Атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины также подвергались территории Краснодарского края и Ростовской области.