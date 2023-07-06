Олега Митволя перевели под домашний арест

"5 июля 5-й апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционные жалобы защитников Митволя на постановление Красноярского краевого суда о продлении Митволю срока содержания под стражей. Суд решение отменил и принял новое, в котором отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске", - рассказал защитник.