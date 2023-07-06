Украинский бизнесмен арестован в Москве за хранение кокаина

В Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта, сообщает ТАСС. Кроме того, ФСБ проверяет его на причастность к финансированию террористических групп, находящихся на территории России.

Уроженца Киева задержали сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке спецслужб. После допроса следствие ходатайствовало перед столичным судом о его аресте до середины августа.