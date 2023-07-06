Общее число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло
Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Таким образом, общее число погибших достигло 53 человек, госпитализированы 139 человек. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что около 35% проб воды из водоемов в нескольких областях не соответствуют гигиеническим нормам. Мониторинг качества воды ежедневно проводится в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Микробное загрязнение обнаружили в поверхностных водоемах, касающихся Черного моря, рек Днепр, Ингул, Ингулец, Южный Буг и лиманов.
Напомним, ВС Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате были разрушены задвижки, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Разрушения привели к серьезному ущербу экологии. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.