В Ростовской области раскрыли дело о торговле детьми

Двое жителей города Шахты, а также житель Воронежской области предстанут перед судом по делу о похищении детей, которых они забирали из многодетных семей, представляясь сотрудниками органов опеки. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным ведомства, расследование резонансного дела по статьям 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений) и 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) завершено.

Следователи выяснили, что в 2021 году обвиняемые приходили к многодетным матерям, «находящимся в трудном материальном положении, под видом сотрудников опеки» и забирали у них детей. При этом женщин заставляли подписать документы «для придания законности своей преступной деятельности».

«Таким образом, обвиняемые совершили похищение 10-месячного ребенка у жительницы п. Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков 3 и 7 лет у женщины из п. Тополевый этого же района», - пояснили в СК России.

При этом матери соглашались отдать детей, «находясь в доверительных отношениях с одной из обвиняемых».

«Впоследствии дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В ходе расследования уголовного дела следователями было установлено местонахождение похищенных злоумышленниками детей, они возращены родителям», - пояснили в ведомстве.

Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО, один — под домашним арестом из-за хронического заболевания. Дело передано для рассмотрения в суд.