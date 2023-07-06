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В Ростовской области раскрыли дело о торговле детьми

Двое жителей города Шахты, а также житель Воронежской области предстанут перед судом по делу о похищении детей, которых они забирали из многодетных семей, представляясь сотрудниками органов опеки. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

В Ростовской области раскрыли дело о торговле детьми
© globallookpress.com

По данным ведомства, расследование резонансного дела по статьям 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений) и 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) завершено.

Следователи выяснили, что в 2021 году обвиняемые приходили к многодетным матерям, «находящимся в трудном материальном положении, под видом сотрудников опеки» и забирали у них детей. При этом женщин заставляли подписать документы «для придания законности своей преступной деятельности».

«Таким образом, обвиняемые совершили похищение 10-месячного ребенка у жительницы п. Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков 3 и 7 лет у женщины из п. Тополевый этого же района», - пояснили в СК России.

При этом матери соглашались отдать детей, «находясь в доверительных отношениях с одной из обвиняемых».

«Впоследствии дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. В ходе расследования уголовного дела следователями было установлено местонахождение похищенных злоумышленниками детей, они возращены родителям», - пояснили в ведомстве.

Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО, один — под домашним арестом из-за хронического заболевания. Дело передано для рассмотрения в суд.

Ранее сотрудники полиции нашли в Железногорске Курской области пятилетнего ребенка, год назад похищенного в Санкт-Петербурге. Кроме того, они задержали его предполагаемого похитителя - бывшего члена организации «Совет отцов» Константина Сапрыкина.

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