Тело кандидата в депутаты нашли в водохранилище с травмой головы

"Пока неизвестно, он утонул сам или его убили. Как сообщил изданию источник в силовых структурах, у погибшего обнаружили травму головы. Теперь предстоит выяснить, когда именно он ее получил — до смерти или после", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что документов у погибшего не было найдено, хотя его родственники утверждают, что он никогда с ними не расставался.

В пресс-службе Следственного комитета России по Ростовской области журналисту издания сообщили, что по данному факту проводится проверка. В публикации подчеркивается, что Кудрявцев дважды участвовал в выборах (в 2014 году - как самовыдвиженец и в 2018 году - от партии "Справедливая Россия") в городскую думу Таганрога, а также был помощником ом депутата Заксобрания Ростовской области от Таганрога и пресс-секретарем городского отделения партии "Справедливая Россия".