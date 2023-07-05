В Ираке похитили россиянку

Шиитское ополчение в Ираке похитило гражданку России и Израиля и насильно удерживает ее. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , передает Haaretz.

Ученый и эксперт по Сирии и Ближнему Востоку Елизавета Цуркова пропала без вести в Ираке несколько месяцев назад. Отмечается, что она посещала Ирак по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и научных исследований для Принстонского университета.