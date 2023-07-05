В Чечне возбудили дело о нападении на Немова и Милашину

Отмечается, что по результатам проверки следователи квалифицировали нападение как умышленное причинение средней и легкой тяжести вреда здоровью. В настоящее время проводится комплекс действий и мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.