Площадь пожара в Петербурге выросла в три раза
Площадь пожара на петербургском складе с покрышками увеличилась более, чем в три раза, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. квадратных метров, в ликвидации возгорания участвуют порядка 79 человек и 24 единицы техники, сообщили в ведомстве ТАСС.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что пожар начался в ангаре с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Петербурга на площади в 1 тыс. квадратных метров.