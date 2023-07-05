Площадь пожара в Петербурге выросла в три раза

Площадь пожара на петербургском складе с покрышками увеличилась более, чем в три раза, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. квадратных метров, в ликвидации возгорания участвуют порядка 79 человек и 24 единицы техники, сообщили в ведомстве ТАСС.

О пострадавших не сообщается.