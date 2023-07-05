В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию

Telegram-канал SHOT утверждает, что в квартире 24-летнего актера из сериала «Чикатило» обнаружили нарколабораторию. В полицию о ней сообщил знакомый актера.

© Кадр из сериала "Чикатило"

Полицейские нашли в съемной квартире в Красносельском районе Москвы запрещенные растения, различные средства для ухода за ними и приспособления для их хранения. Все это отправили на экспертизу.

По данным SHOT, в отношении актера проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждено.