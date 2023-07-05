СМИ: в квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
Telegram-канал SHOT утверждает, что в квартире 24-летнего актера из сериала «Чикатило» обнаружили нарколабораторию. В полицию о ней сообщил знакомый актера.
Полицейские нашли в съемной квартире в Красносельском районе Москвы запрещенные растения, различные средства для ухода за ними и приспособления для их хранения. Все это отправили на экспертизу.
По данным SHOT, в отношении актера проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее в Москве актера сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» задержали с наркотиками. Его машину остановили инспекторы ДПС, которые заметили, что водитель странно себя ведет. У актера нашли спрятанную марихуану, возбуждено уголовное дело.
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