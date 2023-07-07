Адвоката Елену Пономарёву облили зелёнкой

В АПМО отметили, что ранее Пономаревой поступали угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также ее имущества и собаки, что "свидетельствует о слежке". Также сообщается, что ранее принадлежащий адвокату автомобиль облили несмываемой краской, что "повлекло значительный ущерб". Отмечается, что обращения в правоохранительные органы не дали результатов, а виновные не были установлены.