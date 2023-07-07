Адвоката Елену Пономарёву облили зелёнкой

Неизвестные напали и облили зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом в четверг сообщила Адвокатская палата Московской области (АПМО).
"В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз, - говорится в сообщении. - Адвокат уверена, что нападение связано с осуществлением ею профессиональной деятельности".
В АПМО отметили, что ранее Пономаревой поступали угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также ее имущества и собаки, что "свидетельствует о слежке". Также сообщается, что ранее принадлежащий адвокату автомобиль облили несмываемой краской, что "повлекло значительный ущерб". Отмечается, что обращения в правоохранительные органы не дали результатов, а виновные не были установлены.
В палате также уточнили, что совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката.