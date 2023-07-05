Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, найдены еще два тела. Всего госпитализированы 137 человек — ранее сообщалось о 134 пострадавших.

Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции — это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате в зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий, в Херсонской области затопило почти 22,3 тысячи домов.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.