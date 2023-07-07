Увеличилось число жертв прорыва Каховской ГЭС

Общее число погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции достигло 55. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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В течение суток нашли тела еще двоих погибших.

Накануне сообщалось о 53 жертвах ЧП и139 человеках, пребывающих в больнице.

Также экстренных службах информировали, что после прорыва Каховской ГЭС затоплены шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. домов.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.