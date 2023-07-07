$92.57+2.23100.72+2.30

Увеличилось число жертв прорыва Каховской ГЭС

Общее число погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции достигло 55. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Увеличилось число жертв прорыва Каховской ГЭС
© Газета.ru

В течение суток нашли тела еще двоих погибших.

Накануне сообщалось о 53 жертвах ЧП и139 человеках, пребывающих в больнице.

Также экстренных службах информировали, что после прорыва Каховской ГЭС затоплены шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. домов.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости