Журналистка Милашина подробно рассказала о нападении на нее в Чечне

Журналистка Елена Милашина подробно рассказала о нападении на нее в Чечне. Она отметила, что в избиении в Грозном участвовали 10-15 человек. Ее рассказ приводит издание Baza в Telegram-канале.

По ее словам, слежка за адвокатом Александром Немовым началась еще в столичном аэропорту, в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек.

«Мы сели в серебристую "Приору", отъехали от аэропорта и нас нагнали три машины. Одну я запомнила хорошо — это была черная "Тойота Камри". Они выкинули таксиста из машины, нас посадили вниз головой. Проехали какое-то расстояние и машина заглохла. Нас затащили в какой-то овраг и начали избивать», — поделилась Милашина.

Экс-журналистка «Новой газеты» пояснила, что их с Немовым избивали пропиленовыми трубами. Их в Чечне обычно применяют против задержанных, заметила она.

Нападавшие, по ее мнению, четко понимали ограничения и не стремились ни серьезно покалечить, ни ограбить своих жертв. Пальцы у Милашиной не сломаны, хотя такая попытка была. Кроме того, ей угрожали их отрезать для вскрытия телефона, но после того, как пальцы залили зеленкой, это стало бесполезным.

Несмотря на случившееся журналистка поедет на апелляцию в Грозный по делу Заремы Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.