Нападение на журналистку Милашину и дело Заремы Мусаевой: что известно

Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву, жену бывшего чеченского судьи, к пяти с половиной годам колонии по делу о нападении на полицейского и мошенничестве. Перед этим в Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.

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Дело Заремы Мусаевой

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Мусаева - супруга экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева и мать Ибрагима Янгулбаева, создателя Telegram-канала, признанного грозненским судом экстремистским.

В январе 2022 года СМИ сообщили о ее похищении в Нижнем Новгороде. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил, что чеченские полицейские забрали ее и увезли на допрос в Грозный в соответствии с российским законодательством.

Кадыров подчеркивал, что действия полицейских были согласованы, а семье Янгулбаевых трижды отправляли повестку. Также глава Чечни заявил, что в Грозном Мусаева напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.

Сайди Янгулбаев связывал дело против жены с оппозиционной деятельностью их сыновей.

4 июля 2023 года суд назначил Мусаевой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Вину она не признала.

Нападение

Утром 4 июля на Немова и Милашину, ехавших на оглашение приговора Мусаевой, напали неизвестные.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что у аэропорта такси Милашиной и Немова перекрыли три машины, после чего журналистка и адвокат были избиты, также у них забрали и повредили всю технику.

Собчак зявила, что у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук, у Немова - ножевое ранение.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила ТАСС, что Милашину решили перевезти в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека Чечни Мансура Солтаева. По словам Москальковой, журналистка сама попросила отвезти ее в Беслан для обеспечения безопасности.

Позже омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил ТАСС, что Милашину и Немова доставят бортом МЧС в Москву из Беслана.

Цогоев заявил, что у Милашиной многочисленные переломы, У Немова - ножевое ранение и также многочисленные переломы.

Реакция

Москалькова направила официальное обращение в Следственный комитет (СК) РФ, МВД и прокуратуру Чечни, они проведут проверку по факту нападения.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил, что обратится в Генпрокуратуру и СК, чтобы расследование было взято на особый контроль.

«Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) - преступны и недопустимы», - подчеркнул депутат.

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал правоохранителей жестко отреагировать на нападение. Его коллега Людмила Нарусова назвала избиение журналистки и адвоката «беспределом», передает РИА Новости.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять на контроль ситуацию с нападением.

«Главное сейчас - это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова. То, что их перевозят в Беслан, - это хорошо. Далее будем разбираться», - сказал Фадеев.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил, что считает «вопиющим и недопустимым» нападения на «людей, журналистов, активистов вне зависимости от политических взглядов».

«Грозный - один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться», - написал Попов.