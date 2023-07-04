Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву

Пять украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над Новой Москвой во вторник утром. Жертв и пострадавших нет, почти на три часа приостановил работу аэропорт Внуково.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Дроны над Новой Москвой

Целью атаки были объекты на территории Московской области и Новой Москвы, сообщили в Минобороны РФ.Четыре дрона уничтожены ПВО, один подавлен средствами РЭБ.Один из беспилотников, как сообщили ТАСС в экстренных службах, упал на территории военного объекта в подмосковной Кубинке.Обломки одного из дронов упали на хозпостройку в деревне в Новой Москве, начался пожар. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание локализовано, пострадавших нет.На местах падения БПЛА работают оперативные службы.

Комментарии Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области"."Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - подчеркнул Собянин.

Меры безопасности во Внукове

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10 мск. Ограничения несколько раз продлевали.Внуково возобновил работу с 08:00.Из Внукова в другие аэропорты Москвы было перенаправлено 16 рейсов.Шереметьево, Домодедово и Жуковский работали и продолжают работать в штатном режиме.

Реакция МИД РФ